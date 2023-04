Nuoto Catania, sconfitta di misura contro la Pallanuoto Trieste

Coach Dato: "Abbiamo giocato cercando di vincere"

CATANIA – La penultima gara della regular season del campionato di Serie A1 maschile si conclude con una sconfitta per la Nuoto Catania, che perde in casa 11-12 contro la Pallanuoto Trieste. Fatta eccezione per il primo tempo (0-5 il parziale), la Nuoto Catania ha ben giocato e gestito la gara nonostante il successo della compagine ospite.

Il presidente Mario Torrisi, al termine del match, ha dichiarato: “Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra che è tra le prime del campionato. Questo ci deve morale e fiducia per i play-out. Rispetto a com’era iniziata la partita (perdevamo 5-0) la squadra ha reagito bene. Peccato per i secondi finali in cui poteva succedere di tutto”.

Anche il tecnico Giuseppe Dato ha detto la sua: “Abbiamo giocato cercando di vincere, siamo andati anche un gol avanti, ma il Trieste è una grande squadra e come tale ha reagito. Pesa lo 0-5 iniziale in cui tiravamo ma lo facevamo male. Poi però abbiamo reagito in una maniera strepitosa, nonostante le assenze di Eskert e La Rosa. Dispiace non avere il premio del punto, rimane la buona prestazione che in questo momento è la cosa più importante su cui dobbiamo puntare”.

Il vice capitano Alessio Privitera, infine, ha concluso così: “Siamo partiti male ma poi siamo rientrati in partita. Noi abbiamo dato tutto nonostante fossimo senza il nostro centro di riferimento Eskert. La buona prestazione di oggi fa certamente ben sperare per i play out”.