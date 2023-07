Nuova allerta caldo in Sicilia: rischio incendi e ondate di calore

Anticiclone africano protagonista

2' DI LETTURA

La Sicilia nella morsa del caldo. Prosegue pure oggi, martedì 11 luglio, l’ondata di calore nell’isola. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, con temperature elevate e bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo rende noto la Protezione civile Regionale.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

L’avviso della Protezione civile

L’avviso della Protezione civile sul rischio incendi ed ondate di calore indica le tre città campione, ovvero Palermo, Catania e Messina con una temperatura massima percepita di 35 gradi per la giornata di martedì 11 luglio.

La situazione non muterà nel capoluogo siciliano per mercoledì 12 dove vengono indicati sempre 35 gradi di massima percepita. A Catania e Messina, invece, i gradi percepiti saranno 36.

Sul fronte rischio incendi, invece, livello di preallerta arancione in tutte e nove le province dell’isola. Pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania ed Enna. Bassa nelle altre province.

Anticiclone africano protagonista

La progressiva rimonta dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, aprirà una nuova e prolungata fase stabile sulle regioni di sud ovest, almeno sino al termine della prossima settimana. Ci attendono dunque giornate ampiamente soleggiate, con temperature sopra la media del periodo; si raggiungeranno infatti anche i 36-37 °C di massima su Nisseno, entroterra palermitano, pianura casertana, beneventano, valle del Crati, piana di Sibari e crotonese. Lo rende noto l’esperto di 3Bmeteo. Non da escludere altresì picchi localmente prossimi ai 39-40°C. Afa piuttosto accentuata, in particolare nelle aree costiere complici gli elevati tassi di umidità presenti.

Le temperature

Rimangono roventi le temperature nell’isola con massime previste tra i 31 ed i 37 gradi. I valori si intendono “netti” e non “percepiti”.

Previsti 31 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 31 a Catania, 31 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 35 a Ragusa, 32 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

È arrivata la nuova ondata di calore in Italia. A Roma e Rieti si aggiungono oggi altre 6 città da bollino rosso: Firenze, Torino, Perugia, Bolzano, Frosinone e Latina.

Un caldo africano che potrebbe prolungarsi per tutta la settimana. Allerta gialla per il maltempo oggi invece in Alto Adige