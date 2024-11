Lezioni sospese anche a Siracusa. L'elenco dei Comuni

CATANIA – Nuova allerta meteo – di colore arancione – e controlli negli istituti: per questi motivi, domani – mercoledì 13 novembre – scuole chiuse a Catania. Il provvedimento è stato disposto dal primo cittadino di Catania, Enrico Trantino.

Nuova allerta meteo

Il Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana un’allerta meteo di colore arancione lungo tutta la fascia ionica.

Il sindaco del capoluogo etneo, lo ha comunicato attraverso un post condiviso sui social: “Le previsioni segnalano condizioni di pioggia intensa nel corso della notte con miglioramento nella giornata. In ogni caso l’unico bollettino a cui per legge mi devo affidare è quello della protezione civile che per domani segna allerta arancione”.

Ed ancora: “Considerata anche la pioggia degli scorsi giorni, abbiamo esigenza di verificare le condizioni degli istituti scolastici. Per questa ragione ho appena firmato l’ordinanza con cui dispongo la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani”.

Infine: “Non sono tra coloro che valutano con leggerezza la sospensione delle lezioni o chiudere le scuole, ma da Sindaco e da genitore sento forte, prima di tutto, la responsabilità di tutelare le nostre ragazze e dei nostri ragazzi, che devono potere studiare in condizioni di sicurezza”.

Il sindaco ha anche disposto la chiusura del giardino Bellini, dei parchi comunali e dei cimiteri.

Gli altri Comuni

Anche altri sindaci hanno decretato la sospensione delle lezioni per la giornata di domani. Ecco la lista pervenuta finora dei Comuni: Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Belpasso, Camporotondo Etneo, Giarre, Mascalucia, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Ragalna, San Gregorio, Santa Venerina, Scordia, Valverde, Vizzini.

Scuole chiuse anche a Siracusa

Ed seguito del rinnovato avviso di allerta arancione per la provincia di Siracusa diramato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale, il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha disposto anche per domani, mercoledì 13 novembre, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili nido comunali, del cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi pubblici compreso quello della Neapolis, dei mercati.

Disposta anche l’attivazione della sala operativa di Protezione civile del Comune, il Coc; delle funzioni di supporto necessarie e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio. La Protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta.

Giornata senza criticità

Quella di oggi, nonostante l’annunciata allerta di colore rossa, è stata una giornata senza particolari criticità. Bassa la portata della pioggia caduta, eccezion fatta per l’area del Siracusano.