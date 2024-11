Protezione civile, allerta meteo: a Catania sopralluoghi nelle scuole

Nel Siracusano strade parzialmente interrotte

CATANIA – Protezione civile, allerta meteo: a Catania scattano i sopralluoghi nelle scuole. Dirigenti e ed assessore Guzzardi stanno approfittando di queste ore di chiusura degli istituti per verificare eventuali criticità.

Protezione civile, allerta meteo

Sui propri canali social il Dipartimento nazionale di Protezione civile, spiega che l’attenzione resta alta. “Unità di crisi per maltempo Sicilia. Cumulate rilevanti nel Catanese e nel Siracusano: a Melilli registrate 157 mm nelle ultime 24 ore.

Al momento non si segnalano criticità ma resta alta l’attenzione. In pronta partenza rinforzi dei Vigili del Fuoco da Calabria e Basilicata. Due velivoli delle Forze Armate abilitati per il volo notturno in pronta partenza da Catania e Trapani”.

Gli interventi di oggi

La SORIS (Sala Operativa della Protezione Civile regionale) sta attualmente conducendo un’attività di ricognizione telefonica in tutti i comuni dell’isola, con particolare attenzione a quelli interessati dall’allerta rossa per maltempo.

Nel siracusano, il responsabile dell’ufficio di protezione civile del comune di Siracusa segnala strade parzialmente interrotte, tombini divelti e alcuni allagamenti. È stato attivato il COC, tutte le squadre Volontariato ed i tecnici stanno operando sul territorio per la verifica di eventuali danni.

Situazione Meteo nelle zone del messinese e catanese: Pioggia debole, nebbia intensa, venti deboli.

I volontari

In numerosi comuni, i volontari della Protezione civile stanno collaborando con le forze di polizia locale e con le amministrazioni comunali, effettuando sopralluoghi nelle aree abitate. Sono in corso verifiche sulla tenuta di canali, torrenti, tombini e altre infrastrutture.

Finora, la situazione appare sotto controllo, senza segnalazioni di disagi significativi.