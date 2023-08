Incarico di due anni

PALERMO – Nuovo direttore al dipartimento Energia e servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana. Il governatore Renato Schifani ha nominato Calogero Burgio, ingegnere. Per lui un incarico di due anni alla guida di uno dei dipartimenti più delicati della macchina burocratica regionale.

Il nodo delle Rinnovabili

Negli scorsi mesi il governatore, Renato Schifani, ha annunciato maggiore rigore nell’autorizzazione dei mega impianti per le energie rinnovabili. Schifani ha sottolineato più volte come le operazioni portate avanti in Sicilia dai colossi dell’energia rinnovabile debbano necessariamente avere maggiori ricadute positive sul territorio dell’Isola.

Nuovo corso alla Cts

La nomina di Burgio arriva negli stessi giorni che vedono giungere al traguardo anche la riforma della Commissione tecnica specialistica (Cts) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Per la guida dell’organismo, che in passato è stato al centro di polemiche per i presunti ritardi nell’analisi delle istanze presentate dalle aziende, Schifani e l’assessore al Territorio e ambiente Elena pagana hanno scelto l’ex assessore all’Economia Gaetano Armao.

S.C.