L’ex assessore Armao guiderà la Commissione autorizzazioni ambientali

PALERMO – La Giunta Schifani sceglie Gaetano Armao per la guida della nuova Commissione tecnica specialistica (Cts) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Il nome di Armao, che ha guidato l’assessorato all’Economia nel governo Musumeci ricoprendo anche la carica di vice presidente della Regione, è stato deciso nel corso della riunione pomeridiana del governo regionale a Palazzo d’Orleans di Palermo. Armao è anche consulente del governatore Schifani per i rapporti con Bruxelles e con il governo nazionale per i fondi extraregionali.

Schifani: “Sono estremamente soddisfatto”

Al termine della Giunta Schifani e l’assessore al Territorio Elena Pagana hanno incontrato la stampa per illustrare la nomina di Armao: “Oggi si completa il percorso di riforma di questo organismo – ha affermato Schifani -. Allo stesso tempo inizia una nuova storia, con una commissione più snella e con regole modificate per dare più risposte alle richieste di investimento nel nostro territorio. Sono estremante soddisfatto”.