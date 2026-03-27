Nuova sede di Mediocredito Centrale a Palermo

L'inaugurazione

PALERMO – Mediocredito Centrale consolida la propria presenza nel Mezzogiorno con l’apertura di una nuova sede di rappresentanza a Palermo, in Sicilia. I nuovi uffici sono stati inaugurati questa mattina nel corso di un evento al quale hanno preso parte, tra gli altri, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’Assessore per l’Economia della Regione Siciliana, Alessandro Dagnino, il Presidente e l’Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti e Francesco Minotti.

“Mcc più vicino alle imprese siciliane”

“Con uno spazio moderno e luminoso, la nuova sede è stata progettata per facilitare il dialogo e la relazione con i partner e gli stakeholder locali, che da oggi potranno interfacciarsi con i relation manager sul territorio siciliano in un ambiente accogliente, innovativo e funzionale – dice una nota -. L’apertura risponde all’obiettivo di Mcc di avvicinarsi ulteriormente alle piccole e medie imprese locali e trova in Palermo, città dinamica sotto il profilo economico e culturale, il contesto ideale per sostenere nuove opportunità e favorire collaborazioni sul territorio”.

“L’apertura di questa nuova sede di rappresentanza è un passo importante nel nostro percorso di crescita. Ci permette di rafforzare la nostra presenza in una Regione in cui la sua storia e le sue molteplici culture hanno dato origine ed alimentano una grande potenzialità unitamente a una forte dinamicità”, ha dichiarato Ferruccio Ferranti, Presidente di Mediocredito Centrale. “Crediamo fortemente che essere presenti ci consentirà di ascoltare al meglio le esigenze dei clienti e dei partner, ci permetterà di costruire solide relazioni e quindi di contribuire concretamente allo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio”.

“Con questa inaugurazione vogliamo dare un segnale importante al tessuto produttivo siciliano. L’obiettivo di Mediocredito Centrale è da sempre essere al fianco delle imprese che investono, che creano occupazione e contribuiscono alla crescita dei territori – ha commentato Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale -. Questa apertura rappresenta per noi una tappa fondamentale della nostra strategia finalizzata allo sviluppo delle imprese del Sud”.