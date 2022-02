Covid: nuove vaccinazioni ai fragili e varianti, le parole dell’esperto

Cosa accadrà nei prossimi anni secondo Marco Cavaleri, responsabile strategia vaccinale dell'Ema

“Ci sono tutta una serie di altri vaccini anti-Covid di seconda generazione che valuteremo nel futuro, perchè dobbiamo pensare ad una strategia di rivaccinazione simile a quella dell’influenza almeno per i soggetti a rischio. C’è la possibilità, dunque, che la rivaccinazione debba avvenire annualmente almeno in questi soggetti, come gli anziani. Dobbiamo entrare in quest’ottica e poi capiremo meglio come usare questi vaccini, cioè se sarà una rivaccinazione annuale o bi-annuale”. Così Marco Cavaleri, responsabile strategia vaccinale dell’Ema, al webinar ‘Nuovi farmaci alleati contro il Covid’ promosso dall’Associazione Dossetti.

“Siamo in una fase di superamento dell’ondata Omicron che ci lascia ben sperare per il futuro – ha aggiunto Cavaleri – : in molti Paesi abbiano raggiunto un’immunità alta grazie alla vaccinazione e all’esposizione naturale al virus, e quindi esiste una capacità di limitare i danni che il virus può fare e questa è la via che ci porta fuori dalla pandemia e ci stiamo arrivando. Questo è positivo, poi però dobbiamo essere preparati anche al peggio perchè ci possono essere nuove varianti, ma guardiamo al futuro con più ottimismo”.

