 Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 132 migranti su due barche
Portati all'hotspot
MEDITERRANEO
di
LAMPEDUSA – Sono 132 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, dopo che sono state agganciate due imbarcazioni dalle motovedette di Frontex, guardia di finanza e capitaneria di porto. A bordo di un gommone di 8 metri e di un barcone di 12 metri, partiti da Gasr Garabulli e Abu Kammash in Libia, 55 e 77 persone originarie di Ghana, Sudan, Bangladesh, Egitto, Costa d’Avorio, Eritrea, Pakistan e Somalia.

Dopo gli approdi a molo Favarolo, tutti sono stati portati all’hotspot dove, all’alba, c’erano 267 ospiti. Di questi, 135 sono stati già imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

