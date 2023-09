Nuovo comandante carabinieri, il prefetto: “Priorità è lotta alla mafia”

Il colonnello Salvatore Altavilla è stato ricevuto al Palazzo del Governo

1' DI LETTURA

CATANIA – Il Prefetto di Catania, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Salvatore Altavilla.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in clima di cordialità, sono state affrontate le tematiche di interesse che riguardano il territorio della città metropolitana, che impegnano quotidianamente tutte le Forze dell’Ordine e in particolare il personale dell’Arma, in piena sinergia con le altre Forze di polizia.

“Nell’augurare buon lavoro al nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri – ha sottolineato il Prefetto – sono certa che l’Arma dei Carabinieri continuerà a svolgere, con la professionalità e la grande competenza che la contraddistingue, un ruolo strategico nell’azione di contrasto e prevenzione del crimine, specie quello organizzato, consolidando il rapporto di particolare vicinanza e fiducia che le locali comunità manifestano nei confronti dei Carabinieri”.