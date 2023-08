Catania, cambio al vertice dell’Arma: arriva il colonnello Altavilla

Lascia la città il colonnello Rino Coppola

1' DI LETTURA

CATANIA. Cambio della guardia al comando provinciale dei carabinieri di Catania. Il 4 settembre lascerà la città il colonnello Rino Coppola, che ha guidato per tre anni l’Arma in provincia. E nello stesso giorno è in programma l’insediamento del suo successore.

È il colonnello Salvatore Altavilla. Proviene dal Lazio, dove ha comandato l’Istituto Superiore di tecniche investigative dell’Arma dei carabinieri. In precedenza si trovava a Parma, mentre prima ancora era già stato in Sicilia a Bagheria e a Caltanissetta.

Il colonnello Coppola, dunque, lascia Catania. Originario di Cassino, era subentrato tre anni fa al colonnello Raffaele Covetti. Prima di venire a Catania, con il grado di colonnello del 2017, ha prestato servizio al Ros, in qualità di comandante del III Reparto.