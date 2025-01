Nuovo Dacia Duster a suo agio sulla strada ma anche nell’off-road

ROMA (ITALPRESS) – Eletta Auto Europa 2025, Dacia Duster con la sua terza generazione ha rinnovato il successo delle precedenti edizioni, con ben 320 mila “dusteristi” solo nel nostro Paese. Da SUV low cost a diventare quasi un’instant classic il passo è stato breve. Totalmente rinnovato nella qualità, nel design, nei contenuti tecnologici e nel comfort, Duster rappresenta un’offerta quasi unica nel mercato. Un prodotto concreto, in grado di vivere le avventure di ogni giorno ma offrendo al contempo un costo di acquisto e gestione di riferimento nella categoria. Le nuove ed inedite motorizzazioni ibride, poi, ampliano ancor più la gamma di prodotto, permettendo di offrire ai clienti un SUV compatto ma anche moderno ed al passo coi tempi, ma sempre concreto, con un livello di tecnologia richiesto dal cliente di oggi. In quest’ottica è arrivata la versione ibrida, la Hybrid 140 equipaggiata con un benzina 4 cilindri 1.6 litri e 94 cavalli, a cui si aggiungono un motore da 49 cavalli e uno starter/generatore ad alta tensione, gestiti da un cambio automatico elettrificato. Il tutto senza frizione. Grazie alla frenata rigenerativa, associata alla forte capacità di recupero energetico della batteria da 1,2 kWh e 230 Volt e al rendimento del cambio automatico, si potrà circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, ridurre i consumi del 20% in ciclo misto e fino al 40% in ciclo urbano. Oltre alla versione ibrida è ora disponibile anche la TCe 130, una novità assoluta per il brand rumeno, che abbina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione basato sul ciclo Miller a un sistema mild hybrid a 48V. Qui il cambio è manuale a 6 rapporti, sia per la versione a trazione anteriore che per la 4×4. Nuovo Duster TCe 130 4×4 si dimostra in grado di affrontare i passaggi più difficili. Leggero, compatto ma estremamente efficace anche in offroad. Osservandolo da fuori, però, possiamo notare che ha un’altezza da terra maggiore della versione 4×2 (quasi 1 cm in più) e pari a 217 mm, la migliore nel segmento dei B SUV. Per ciò che riguarda gli angoli caratteristici fondamentali nella guida offroad, possiamo apprezzare che la nuova generazione migliora in tutti gli aspetti. Se il vecchio Duster 4×4 aveva un angolo di attacco di 30°, il nuovo sale a 31°. L’angolo di dosso passa poi da 21° a 24° e quello di uscita da 33° a ben 36°. Valori di riferimento che fanno capire le capacità di Nuovo Duster di affrontare anche i passaggi più difficili. Ovviamente non poteva mancare uno dei cavalli di battaglia delle precedenti versioni Duster, la ECO-G 100 con alimentazione bifuel benzina-GPL, che consente un’autonomia fino a 1.400 km.

Grazie alla piattaforma CMF-B, già utilizzata per Sandero, Logan e Jogger, il Nuovo Duster ha anche migliorato il comportamento dinamico. Migliorano così anche le prestazioni in fuoristrada. Nuovo anche il sistema multimediale dotato di touchscreen centrale da 10,1″ con sistema Media Nav Live che aggiunge la navigazione connessa con informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e mappe aggiornate per 8 anni. Quattro le versioni disponibili: l’entry level Essential, la Espression, la Journey e la Extreme. Per la Essential, in listino solo con il motore Eco-G 100 il costo è di 19.900 che diventano 21.600 per la Espression, sempre con la stessa motorizzazione e 26.400 per la versione Tce 130 4×4. Per la Journey si va dai 23.100 per la bi-fuel, ai 27.900 della Hybrid 140. Per la Extreme, servono sempre 23.100 per la Eco-G 100, mentre sia per la versione a trazione integrale che per la full hybrid il costo chiavi in mano è di 27.900.

