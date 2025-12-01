Nuovo incidente sulla Palermo-Sciacca: scontro tra due auto ad Altofonte

Traffico bloccato. Sul posto il 118

PALERMO – Non si ferma la scia di incidenti sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Dopo la tragedia di pochi giorni fa, con due vittime e due feriti gravi, un altro scontro si è verificato all’altezza dello svincolo di Altofonte, nel Palermitano. Coinvolte due auto, anche in questo caso l’impatto tra i mezzi, avvenuto davanti a un distributore di carburante, sarebbe stato frontale.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i due automobilisti in ospedale. Si tratta di un 55enne e un 56enne, sono stati trasferiti al Civico. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. L’incidente ha avuto ancora una volta forti ripercussioni sul traffico, che al momento risulta pesantemente rallentato: la carreggiata è stata ridotta.

La tragedia di madre e figlia

Soltanto tre giorni fa, lo schianto in cui hanno perso la vita Valeria Di Giorgio, 52 anni e la madre Angelica Ganci di 78. Le due donne viaggiavano a bordo di una Peugeot 206 quando è avvenuto l’incidente con l’auto su cui si trovavano due giovani di San Giuseppe Jato. Per entrambe non c’è stato nulla da fare.

La tragedia durante il tragitto verso casa, a Pioppo, dopo essere state in ospedale. La figlia aveva infatti accompagnato l’anziana al Buccheri La Ferla di Palermo per effettuare degli esami post operatori: era stata recentemente operata al femore. In quello stesso ospedale, Valeria Di Giorgio aveva trascorso più di vent’anni, lavorando come infermiera: da tempo era ormai in servizio nel reparto di Chirurgia.

Un’altra giovane vittima

Un sorriso indimenticabile, come ha raccontato in lacrime chi la conosceva. “Illuminava tutti, una donna forte e profondamente elgata alla sua famiglia”. Ha lasciato il marito e due figli adolescenti. Il 22 novembre un altro incidente mortale sulla statale 625, in questo caso nel territorio di Camporeale, dove ha perso la vita il giovanissimo Kevin Di Paola. Aveva soltanto diciotto anni e abitava a Borgetto.