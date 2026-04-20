Schifani:" C'è l'ok del Mef"

PALERMO – Via libera del ministero dell’Economia e delle finanze alla dotazione finanziaria per il nuovo ospedale di Siracusa. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con un video sui social.

Schifani: “risultato frutto di intensa interlocuzione con Roma”

“Un risultato importante – aggiunge – che arriva dopo un lavoro intenso e continuo di interlocuzione con il governo nazionale. Un confronto serrato – ancora Schifani – che ci ha permesso di sbloccare un passaggio decisivo atteso da tanti anni. L’autorizzazione del Mef era necessaria, dopo la decisione della giunta regionale che aveva approvato l’utilizzo di 47 milioni di euro – sottolinea Schifani -, risorse che inizialmente avrebbero dovuto gravare sul bilancio dell’Asp di Siracusa”.

Il nuovo ospedale di Siracusa con fondi nazionali e regionali

Schifani poi conclude: “Oggi, grazie a questo grande lavoro di interlocuzione con il governo nazionale, l’intero progetto da 420 milioni è completamente finanziato con risorse nazionali e regionali, comprese le attrezzature”.

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