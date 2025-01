Nuovo ristorante al Forum gestito da studenti: piatti gourmet a prezzi eccezionali 

Al centro commerciale Forum di Palermo ha aperto un ristorante gestito da giovani studenti con menù ispirati alla cucina gourmet ma a prezzi accessibili. Ogni giorno sarà possibile gustare pietanze per colazione, pranzo e cena, con ottime promozioni “tutto incluso”.

L’obiettivo del progetto è quello di formare i giovani e prepararli al mondo del lavoro. Il ricavato servirà a finanziare borse di studio e ulteriori attività formative per i ragazzi.

L’iniziativa è stata realizzata dall’ente Ted Formazione Ets diretto da Antonino Marfia, che ha realizzato l’Accademia del gusto nell’area del Baglio Villa, dove si trova una struttura con 160 posti a sedere distribuiti su più livelli.

Il nuovo ristorante è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 23 (chiuso domenica e festivi). La sera è disponibile il menù è alla carta, mentre durante il giorno ci sono dei menù di grande qualità e per tutte le tasche, realizzati dagli studenti sotto la supervisione di docenti esperti.

La mattina è possibile gustare una abbondante colazione con un buffet di dolci a 4 euro, mentre per pranzo sono disponibili varie promozioni: il “menù degustazione”, un unico piatto con primo, secondo contorno, coperto acqua e caffè a soli 8 euro, oppure la pizza con drink a 6 euro. E ancora, il menù del gusto, con antipasto e primo oppure secondo, bevande, a 15 euro. Per quanto riguarda il menù alla carta i piatti sono a base di pesce o carne, esteticamente gradevoli, con prodotti di alta qualità e a prezzi accessibili e variano da 7 a 12 euro circa.

Il ristorante didattico per molti ragazzi e ragazze rappresenta un primo contatto diretto con il lavoro. I giovani, grazie a questo percorso, acquisiscono competenze tecniche e la fiducia necessaria per affrontare le sfide del settore.

Per chi vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico potrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.