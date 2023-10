Nuovo sbarco nella notte a Lampedusa, arrivati 11 tunisini

Tre profughi al poliambulatorio. All'hotspot ci sono 92 ospiti

LAMPEDUSA – Undici tunisini, fra cui 4 donne e 3 minori, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barchino di 8 metri con il quale sono partiti da Mahdia, è stato agganciato da una motovedetta della guardia di finanza. Il gruppo ha utilizzato un barchino di proprietà e ha speso complessivamente 640 euro per l’acquisto del carburante.

Tre degli 11 sbarcati sono risultati affetti da tetraplegia e sono stati portati, in via precauzionale, per dei controlli, al Poliambulatorio. Ieri sull’isola ci sono stati due sbarchi con un totale di 61 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola, dopo il trasferimento di ieri di 242 persone, ci sono 92 ospiti.