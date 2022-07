Nuovo store Leroy Merlin a Catania, previste 150 assunzioni

Oltre che di collaboratori l'azienda è alla ricerca di architetti partner per il servizio di ristrutturazioni chiavi in mano

PALERMO – Leroy Merlin si prepara all’apertura del nuovo punto vendita di Catania Fontanarossa, prevista per il prossimo autunno. Lo rende noto la stessa azienda, aggiungendo come siano oltre 600 i colloqui effettuati dal team di direzione del nuovo negozio in queste ultime settimane per definire la squadra di collaboratori, per cui sono previste oltre 150 assunzioni.

L’obiettivo è “confermare entro fine agosto – spiega Leroy Merlin in una nota – 100 collaboratori attraverso contratti a tempo determinato e indeterminato, con formule sia part-time sia full-time. La ricerca è orientata soprattutto verso la figura di venditori esperti del mondo progettazione ma anche figure marketing come community specialist. Il nuovo punto vendita si estenderà su una superficie di 11 mila metri quadrati e sorgerà in Contrada Buttaceto, nella zona industriale di Fontanarossa. Obiettivo dell’azienda è di “rafforzare ulteriormente la propria presenza in Sicilia”.

Oltre che di collaboratori, Leroy Merlin è alla ricerca di architetti partner per il servizio di ristrutturazioni chiavi in mano Arky. L’azienda vuole anche “creare una rete di collaborazione sul territorio catanese con le imprese del territorio”. La call-to-action è aperta a imprese edili per progetti di ristrutturazione, falegnami per il montaggio di porte da interno, porte blindate e serramenti, idraulici per l’installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari e infine montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole. “La nuova apertura di Catania Fontanarossa – dice il direttore generale di Leroy Merlin Italia Alberto Cancemi – rappresenta uno step importante del nostro piano di sviluppo in Italia e in particolare in Sicilia, una regione dinamica e dal grande potenziale”.