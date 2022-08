Occupato abusivamente immobile confiscato alla mafia

È stato disposto lo sgombero, poi avverrà una nuova assegnazione

VILLABATE (PA) – Hanno occupato abusivamente un bene confiscato alla mafia a Villabate, nel palermitano. Una famiglia dovrà lasciare quell’immobile dopo il blitz della polizia municipale che ha scoperto la loro incursione. Così è stato stabilito dal Comune in seguito agli accertamenti fatti dai caschi bianchi.

È stata emessa un’ordinanza di sgombero dell’alloggio di via De Gasperi, che è stato consegnato al Comune con decreto del 18 febbraio del 2014 dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’immobile è quindi stato trasferito da quella data al patrimonio indisponibile del municipio di Villabate per essere destinato a edilizia residenziale pubblica.

Lo scorso 6 agosto però la polizia municipale ha accertato che l’alloggio di via De Gasperi è stato occupato abusivamente da un uomo di 40 anni e dalla moglie di 39 insieme al loro nucleo familiare. Adesso è scattata la procedura di sfratto per la nuova assegnazione.