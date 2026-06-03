L'immobile si trova in viale Michelangelo

PALERMO – La Cassazione annulla senza rinvio la condanna DI tutti gli imputati. Per contestare il reato – l’occupazione in massa di un immobile – serviva la querela. Cadono le accuse e di conesguenza le pene da otto mesi a un anno di carcere.

Sotto processo c’erano Domenico Zangara, Alessandra Sardina, Giuseppa Spampinato, Paolo Satariano, Rosalba De Lisi, Maria Concetta Billeci, Noemi Orlando, Giuseppe Randi, Maurizio Mancuso, Giuseppa D’Angelo, Antonina Rizzuto, Alessandro Pistoia, Paola Lo Piccolo, Pasquale Sanzo, Rosario Sammartino, Maddalena Vitale, Salvatrice Lucarelli, Vincenzo Maranzano, Loredana Randazzo, Carmelo Tinnirello, Vincenza Benfante, Maria Sebastiana Presti, Salvatore Benfante, Sabrina Gnoffo, Giuseppe Pillitteri, Carmela D’Alessandro, Roberto Giaconia, Michele Di Caro, Antonino Mamone.

La contestazione riguardava l’occupazione avvenuta nel 2019 dell’ex scuola Salvemini in viale Michelangelo. All’epoca dei fatti l’immobile era in amministrazione giudiziaria, ma successivamente fu revocata la confisca. Ed ecco il cuore della questione: il reato non era procedibile d’ufficio perché non si trattava di un bene pubblico.

La Corte d’Appello aveva accolto questi tesi, ma riteneva tuttavia integrata l’aggravante di avere commesso il fatto in più cinque persone. La Corte di Cassazione ha accolto la tesi della difesa secondo cui, l’aggravante non era stata contestata e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Hanno avuto ragione gli avvocati Dario Cangemi, Mario Romano, Giulio Ferrera, Marco Traina, Alessandro Martorana, Giovanni Pecorella, Fabio Falcone, Marisa Marchese, Teresa Todaro, Maximinal Molfettini, Daniele Sampino, Biagio La Venuta, Teresa Re, Angelo Brancato, Alessandro Musso, Gabriele Vancheri e Giuseppe Inguaggiato.

Sull’immobile dallo scorso marzo pende un’ordinanza di sgombero emessa lo scorso marzo dal Tribunale di Palermo. Vi abitano abusivamente 30 famiglie. Non è l’unico caso di occupazione finito in Tribunale, nei gironi scorsi c’è stato il verdetto sull’immobile di via Brigata Aosta.