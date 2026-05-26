La sentenza della Corte di Appello di Palermo

PALERMO – Ottantasei imputati per invasione arbitraria di edifici. In tanti sono stati condannati, ma ci sono molte assoluzioni. Il processo riguardava l’occupazione del cosiddetto “palazzo di ferro” in via Brigata Aosta. L’immobile era di proprietà della società Villa Heloise Costruzioni messa in liquidazione dopo un sequestro patrimoniale.

Nel 2015 il blitz (ce ne sono stati altri in seguito) di carabinieri e polizia municipale. In primo grado sono state inflitte multe da 600 a 900 euro. Ora la sentenza della prima sezione della Corte di appello presieduta da Adriana Piras.

Annullata la condanna per Nunzia Pace e Rosario Seidita, difesi dall’avvocato Francesca Cellura, per un vizio procedurale. Non c’è prova che abbiano saputo, tramite notifica, del processo a loro carico. Prescrizione per Francesco Fajia, Rosalia Di Lorenzo e Maria Motisi.

Gli assolti

Assolti perché il fatto non sussiste Monica Terrana, Nicolò Virzì, Giovanni Marrone, Mirko Marrone, Rita Ponzo, Anna Maria Oliva, Girolamo Cutrone, Rosalia Lo Sardo, Giuseppe Corsale. Sono in possesso di un titolo legittimo: il Comune infatti gli ha concesso l’affidamento in custodia dell’alloggio a partire dal 1999.

Erano difesi dagli avvocati Francesca Cellura, Veronica Amato e Umberto Seminara.

Le condanne

Confermata la condanna per Luca Basilio, Gaetano Di Modica, Giuseppe Di Modica, Domenica Lucchese, Giuseppina Liberto, Franca Cilluffo, Silvana Cilluffo, Maurizio Controsciere, Umberto Messina, Giovan Battista Ferruggia, Luigia Parisi, Giovanni Lo Dico, Maurizio Controsciere, Francesco Russo, Baldassarre Pilo, Antonina Biondo, Fabio Milia, Loredana Gambino, Lucia Mancuso, Maria Filizzola, Pietro Maligno, Giovanni Di Gregorio, Roberto Chiarelli, Giovanni Lisciandrelli, Riccardo Lisciandrelli, Gaetano La Vecchia, Emanuela Fajia, Salvatore Fragale, Antonina Rizzuto, Alessio Buscetta, Rosalia Manno, Rosa Marzella, Silvana Lo Cascio, Danila La Mantia, Vincenzo Zampardi, Salvatore Esposito, Dorotea Crivello, Samuela Di Raimondo, Sebastiano Greco, Vincenza La Cara, Tiziana Cici, Vincenzo Cici, Francesco Corradino, Maria Savasta, Marzia Marino, Giovanni Di Fatta, Silvestro Sardina, Salvatore Graziano, Letizia Ficarra, Michele Di Lorenzo, Daniela Bonomolo, Francesco Guida, Angelo La Mattina, Maria Salemi, Patrizia Mendola, Giuseppe Buscemi, Nicolina Fajia, Giuseppa Savasta, Simone Sanfilippo, Rachelina Mancia, Teresa Di Modica, Margherita La Mattina, Isabella Cangialosi, Vincenza Guadagno, Ambra Bonfante, Gaetano Tre Re.