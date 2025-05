Oddo: “La sinistra siciliana è al bivio, sì al confronto coi moderati”

Il vice segretario nazionale del Psi dopo le ultime vicende del Pd

PALERMO – “La conferenza stampa di ieri di Antonello cracolici non credo sia catalogabile soltanto come una vicenda interna al Pd. Cracolici non solo ha ritirato la sua candidatura alla segreteria regionale, ma ha messo a nudo la crisi di una sinistra, oggi al bivio in Sicilia. Divisa fra chi si accontenta di gestire lo spazio politico dell’opposizione, coprendo con alone di purismo l’incapacità o la paura di mettere in discussione equilibri consolidati”. Lo dice il vice segretario nazionale del Psi Nino Oddo.

“È quella sinistra che ha espresso candidati di bandiera nel tempo, come Finocchiaro, Micari e Chinnici. Nessuno dei quali ha poi neanche svolto il ruolo di leader dell’opposizione, né in aula ne fuori – aggiunge Oddo -. C’è potenzialmente una altra sinistra, riformista la chiamerei io, che vuole tentare di offrire un alternativa competitiva e possibile ai siciliani nel 2027. Questo tentativo passa da un confronto, oltre le mura, con chi, pur avendo votato o sostenuto questo centrodestra, oggi ne vede i limiti e l’incapacità di gestire le eterne emergenze dell’Isola, dalla sanità ai rifiuti, per arrivare addirittura all’ordine pubblico, teorico cavallo di battaglia di questa destra fallimentare”.

E ancora: “Cracolici, io ed altri pensiamo che c’è una vasta area moderata o di centro, all’Ars, nei comuni, che si è manifestata alle recenti provinciali che spesso ha trovato spazio nel civismo ma anche in forze politiche di estrazione cattolica”. Oddo poi conclude: “Conosco le argomentazioni dei ‘duri e puri’ della sinistra dalla puzza sotto il naso. Non tutto è politicamente potabile ma neanche tutto è criminalizzabile a priori. Butti la sinistra il cuore oltre lo ostacolo, meglio di vivacchiare per sopravvivere”.