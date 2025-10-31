Ai domiciliari è stato posto un 61enne per violenza sessuale e stalking

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – La polizia di Capo d’Orlando (Messina) ha arrestato un 61enne per violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Secondo l’accusa l’uomo, approfittando della fiducia della vittima con cui aveva un rapporto amichevole, l’avrebbe invitata a salire in auto per ripararsi dalla pioggia.

Una volta dentro, avrebbe bloccato le portiere, minacciato la donna e avrebbe abusato di lei. Dopo la violenza sessuale, l’indagato avrebbe continuato a perseguitare la vittima con messaggi e pedinamenti, controllando i suoi spostamenti e provocandole uno stato di ansia e paura costante.

Il gip: arresti domiciliari

Nei suoi confronti il gip di Patti, Andrea La Spada ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. A chiederla il procuratore Angelo Cavallo e la sostituta Giovanna Lombardo.

