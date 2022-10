Oggi zero gas dalla Russia, 500 kg di tritolo per fare saltare Nord stream

Si lavora per ristabilire al fornitura per l'Italia

Eni comunica che le forniture di gas russo all’Italia attraverso il Tarvisio saranno oggi “a zero”. “Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti per oggi, considerato che non è possibile fornire gas attraverso l’Austria”.

Un portavoce dell’azienda italiana precisa che si sta “lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile

riattivare i flussi verso l’Italia”.

Intanto, per l’Agenzia finlandese per l’ambiente, il bacino dove è stata rilevata la prima perdita dal gasdotto è la più importante discarica di armi chimiche nel Mar Baltico. Robot di manutenzione potrebbero – secondo esperti citati dal Guardian – aver piazzato le bombe.

Fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca Spiegel ritengono che siano stati usati 500 chili di tritolo.

Kiev denuncia attacchi russi a Odessa, Mykolaiv e a Kharkiv dove venti civili, tra cui 10 bambini, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre erano in auto tentando di lasciare la zona.