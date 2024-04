Ognina, la piazzetta si trasforma in luna park per la festa di primavera

Un evento per celebrare la bella stagione

CATANIA – Domenica 7 aprile il parco giochi di piazza Ognina, nel cuore del borgo marinaro catanese, si trasforma in un colorato Luna Park per una festa di primavera dedicata ai bimbi e alle loro famiglie. Alle ore 12 si apriranno i giochi del luna park di Compagnia Curiosi Incanti, fino alle 15 del pomeriggio.

I bimbi potranno giocare al tiro al bersaglio, alla pesca delle paperelle, ascoltare musica e divertirsi con l’animazione, mentre i genitori potranno pranzare seduti nei tavolini che si trovano all’interno dello spazio pubblico. Il parchetto, che si trova accanto alla chiesa santuario della Madonna di Ognina, è stato riqualificato dal ristorante L’acciughetta. Le famiglie Testa e Mirabella, parte integrante della storia di Ognina, hanno provveduto ai lavori di manutenzione e allestimento dello spazio verde.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento per celebrare l’inizio della bella stagione, ma anche per offrire alle famiglie un momento di svago in un luogo iconico della nostra città – spiega Giuseppe Testa – Abbiamo a cuore il benessere di Ognina, che consideriamo patrimonio storico e culturale del territorio catanese, per questo abbiamo “adottato” la piazzetta e riqualificato il parco attrezzato, rendendolo anche un punto di ristoro per le famiglie”.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.