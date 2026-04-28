“Oltre la mentalità c’è un cuore”, il libro di Salvo Lo Bianco

Mercoledì 29 Aprile 2026 alle 17:00 presso il “Catania International Airport Hotel” di via San Giuseppe la Rena 94 dove si terrà la presentazione del libro “Oltre la mentalità c’è un cuore” del direttore Generale di A.R.S. ETS Salvo Lo Bianco.

Un racconto autentico, fatto di scelte coraggiose, sacrifici silenziosi e valori profondi.

Un viaggio umano che parla di relazioni vere, di dignità e di tutto ciò che non si piega alle convenienze.

A presentare l’evento sarà la scrittrice Brigida Morsellino con intervento da remoto dell’autore della prefazione del libro Franco Nicosia.

“Questo libro non è solo un insieme di parole, ma una testimonianza di come la vita, con le sue sfide e le sue gioie, possa trasformarci, spingendoci a essere versioni sempre migliori di noi stessi. È un invito a guardare dentro, a riconoscere il valore delle esperienze vissute e a trovare la forza per andare avanti”.