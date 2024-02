“Oltre vita” nelle tre religioni monoteiste, il dialogo a Catania

Il convegno all'istituto teologico San Paolo

CATANIA – Il dialogo interreligioso è il focus della tavola rotonda che si svolgerà Giovedì pomeriggio alle 16 presso l’istituto teologico San Paolo di Catania, su un argomento peculiare, l’oltre vita nelle tre religioni monoteiste.

Il convegno è patrocinato dalla delegazione Fai di Catania e dal gruppo Fai di Giarre. Interverranno il professore Marco Cassuto Morselli, Presidente della Federazione delle amicizie ebraico- cristiane; Kheit Abdelhafid, Imam della moschea di Catania e Presidente della Comunità islamica in Sicilia; Carlo Palazzolo, presbitero Direttore Ufficio Migrantes diocesi di Catania. Il dibattito sarà moderato da Don Carmelo Raspa.

La tavola rotonda vuole mettere in evidenza la possibilità che può aprire il dialogo per cogliere le molteplici sfaccettature della complessa realtà sociale, guardando i fatti da punti di vista differenti, in un luogo, come la Sicilia, testimonianza della convivenza tra popoli con usi, costumi e religioni differenti.