Olympia Comiso, Giancarlo Di Stefano nuovo coach delle giovanili

COMISO (RG) – Giancarlo Di Stefano, classe ‘65, laurea specialistica in “Management dello Sport e delle Attività Motorie” alle spalle, è il nuovo allenatore delle giovanili Olympia under 19 e 17. La nomina è frutto di un accordo che l’Olympia ha chiuso con la Polisportiva Vigor di Santa Croce Camerina della quale Di Stefano è coach della prima squadra che milita in serie D ed anche responsabile del settore giovanile.

Giancarlo Di Stefano vanta una grande esperienza sportiva e nella pallacanestro in particolare. Ha conseguito il brevetto di allenatore di basket nel 1990 e quello di istruttore dei settori giovanili nel ‘97. Tra le sue esperienze più significative quelle di istruttore ed allenatore delle giovanili nelle società Polisportiva Psaumide e G.F. Camarinense di Santa Croce Camerina, Virtus Ragusa, Amatori Basket Ragusa, Fortitudo Ragusa, Enviroil Gela e Polisportiva Vigor Santa Croce con numerosi titoli conseguiti sia a livello regionale che nazionale dai cadetti fino al minibasket. Ora questa nuova avventura in casa Olympia nel segno della valorizzazione dei vivai giovanili. L’accordo tra le due società, infatti, persegue l’obiettivo di dare valore ai rispettivi settori giovanili e dare la possibilità ai giovani più promettenti di poter giocare nei campionati di serie D (Vigor Santa Croce) e serie C Silver (Olympia Basket Comiso).

Il nuovo coach è già a disposizione della società e ha già iniziato i primi allenamenti in vista dell’imminente inizio dei campionati.