Omicidio a Balestrate, il prefetto Mariani: “Gravissimo disagio giovanile”

"Le forze dell'ordine risolveranno presto il caso"

PALERMO – “Quanto successo a Balestrate è ulteriore conferma del gravissimo disagio giovanile di questo periodo nel nostro Paese. Siamo davanti a un’inaudita e stupida violenza. Questi episodi sono difficili da prevenire”. A dichiararlo è Massimo Mariani, prefetto di Palermo, che si riferisce a quanto accaduto a Balestrate, con la morte del 20enne Francesco Bacchi.

“Serve il coinvolgimento di tutti per rendere sicure le serate per i giovani – aggiunge il prefetto -. Ringrazio le forze dell’ordine e la procura che presto risolveranno anche questo caso. Siamo in presenza di azioni di violenza stupida e aberrante”.