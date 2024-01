Rissa nella discoteca Medusa di Balestrate, morto un 20enne – Video

Francesco Bacchi (nella foto) è deceduto all'ospedale di Partinico

BALESTRATE – Ancora un sabato di sangue e di morte nel mondo della movida. Ancora una rissa finita con il più tragico degli esiti per un ragazzo di circa 20 anni che è morto all’ospedale di Partinico dove era giunto in condizioni disperate in seguito a una rissa scoppiata dentro la discoteca Medusa, in via Palermo, e proseguita all’esterno del locale.

Tracce di sangue in via Palermo, a Balestrate

La vittima è Francesco Bacchi, 20 anni, figlio di Benedetto Bacchi, il re delle scommesse online e finito nell’inchiesta antimafia Game Over. Francesco sarebbe stato ucciso nel corso di una rissa in discoteca. Iniziata nel locale e finita fuori. Pare, come scrivono dei testimoni sui social, per dividere due persone che stavano litigando. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per cercare di capire come è stato ucciso. Sembra che il giovane durante la lite sia stato colpito con un violento pugno in faccia e poi una volta caduto sia stata colpito con diversi calci alla testa. Il corpo si trova alla camera mortuaria dell’ospedale di Partinico. Intanto sui social un cugino della giovane vittima lo ricorsa con un messaggio di cordoglio: “Per sempre nel mio cuore cuginetto mio, che il Signore ti accolga per come meriti angelo nostro”.

I rilievi dei carabinieri in via Palermo a Balestrate

La tragedia arriva a poche settimane dall’omicidio di Rosolino Celesia alla discoteca Notr3 di via Calvi, a Palermo. E pochi giorni fa è arrivata la condanna a 10 anni per Gianvito Italiano, giudicato colpevole per la morte di Vincenzo Trovato, avvenuto nell’estate del 2022 in un lido di Balestrate.