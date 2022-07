Omicidio a Lentini, 38enne accoltellato: caccia all’uomo

Tutti i particolari.

LENTINI – È stato accoltellato poco prima di mezzanotte, ieri, a Lentini, cittadina ai confini tra Catania e Siracusa, in via Silvio Pellico. Roberto Raso, 38 anni, è morto poco dopo essere arrivato in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni purtroppo erano molto gravi. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri con il coordinamento della Procura di Siracusa, retta da Sabrina Gambino. Gli investigatori stanno sentendo vari testimoni e analizzando anche varie telecamere di sorveglianza della zona dove è avvenuto il delitto per arrivare a identificare l’assassino.

Da stanotte, infatti, si è aperta una vera e propria caccia all’uomo. Roberto Raso è stato trovato riverso sul marciapiede con colpi d’arma da taglio alla testa e al petto. Immediatamente è scattata la chiamata al 112. Non è ancora chiaro se la vittima avesse un appuntamento con chi lo ha accoltellato. Tra le ipotesi infatti potrebbe esserci una lite culminata nel sangue.

I carabinieri avrebbero già una pista precisa e la cattura del killer sarebbe solo questione di ore.