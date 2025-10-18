Sul caso indaga la polizia, ipotesi lite tra gruppi di giovani

PERUGIA – Un ventenne è stato ucciso con una coltellata alla gola, all’alba di oggi, in un parcheggio davanti al dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia. Il giovane sarebbe italiano di seconda generazione.

La vittima sarebbe morta sul posto, per la gravità della ferita inferta. La Procura ovviamente indaga per omicidio. Sul piazzale sono state trovate numerose tracce di sangue. Diversi testimoni sono già stati sentiti in Questura per ricostruire l’accaduto.

L’ipotesi degli inquirenti

Secondo quanto trapelato, la vittima è un giovane che non è iscritto all’università. L’ipotesi è quella della lite scoppiata tra due gruppi di giovani e degenerata nel delitto. Nella zona, poche ore prima, si sarebbe svolta una festa, ma al momento non ci sono elementi che colleghino direttamente l’evento al delitto.

Le indagini sono in corso per identificare tutte le persone coinvolte e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La facoltà, oggi, è rimasta chiusa per motivi di sicurezza e rispetto.

