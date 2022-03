Palermo, omicidio La Duca: la moglie e l’amico non rispondono al gip

Il corpo dell'imprenditore non è ancora stato trovato

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip, Marco Gaeta, Luana Cammalleri e l’operaio Pietro Ferrara accusati di aver ucciso Giovanni La Duca, marito della donna, scomparso nel 2019 nel palermitano. I due sono stati arrestati venerdì scorso per omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo della vittima non è mai stato trovato. LEGGI ANCHE: Quando l’amico e la moglie di La Duca piangevano in tv

Le indagini

Attraverso le indagini coordinate dalla procura di Palermo con intercettazioni, analisi dei tabulati, analisi immagini dei sistemi di videosorveglianza, assunzione di informazioni e acquisizioni informatiche e documentali, sono emersi gravi indizi nei confronti della donna e dell’amico che avrebbero avuto una relazione sentimentale clandestina.

La ricostruzione del delitto

I due, dopo avere pianificato l’omicidio, hanno attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprietà di Ferrara e lo hanno ucciso. Poi hanno portato la sua autovettura a circa 12 chilometri di distanza dal luogo del delitto per depistare le indagini. Dietro al delitto ci sarebbe stata la paura della donna di dover lasciare la casa della vittima da cui si stava separando.