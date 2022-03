Omicidio La Duca, le lacrime di moglie e amico in televisione Foto

Pietro Ferrara e Luana Cammalleri sono accusati di avere ucciso Carlo La Duca, scomparso nel 2019. "Avevano una relazione"

Gli occhi rossi e gonfi di lacrime, le parole struggenti per chiedere il suo ritorno. Il migliore amico e la moglie di Carlo La Duca, l’agricoltore e imprenditore 38enne di Termini Imerese, nel Palermitano, scomparso nel gennaio del 2019, avevano condiviso con tutta Italia la loro preoccupazione. Ma oggi sono stati arrestati dai carabinieri: Luana Cammalleri e Pietro Ferrara sono finiti in manette con un’accusa pesantissima, omicidio e soppressione del cadavere, che non è mai stato ritrovato, si scava adesso per individuarlo.

Le parole dell’amico

Nel corso di un’intervista alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, andata in onda un mese dopo la scomparsa, Pietro Ferrara, l’ultimo ad avere incontrato l’imprenditore, definiva La Duca “un fratello”: “E altrettanto ero io per lui – diceva -. Ci conoscevamo ormai da 12 o 13 anni, era il fratello che non ho mai avuto”. Lui e la donna, secondo gli inquirenti che in questi anni hanno condotto indagini senza sosta e sono giunti agli arresti anche grazie alle intercettazioni, il migliore amico dell’agricoltore e la moglie avrebbero avuto una relazione clandestina. Dopo avere pianificato l’omicidio, avrebbero attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprietà dell’arrestato e lo avrebbero ucciso. Poi avrebbero portato l’auto alla periferia della città, dove fu trovata alcuni giorni dopo la scomparsa. IL VIDEO DELLA PUNTATA DI CHI L’HA VISTO?

“Era preoccupato”

Ferrara, durante l’intervista, aveva anche parlato dello stato d’animo tormentato, negli ultimi tempi, di La Duca, che il giorno stesso della scomparsa doveva recarsi dalla nuova fidanzata a Cinisi, nel Palermitano. “Qualcosa lo preoccupava – raccontava – tra la situazione lavorativa, i problemi con la madre e la nuova compagna, si sentiva soffocare. Era stressato. Mi aveva detto che doveva vedere una persona che avrebbe potuto aiutarlo nel suo lavoro, ma non so chi sia. Quando ci siamo salutati non mi ha riferito altro”.

L’appello della moglie

La moglie, interpellata durante la stessa puntata della trasmissione, aveva invece parlato di “problemi economici e rapporti extraconiugali”. Anche lei in lacrime, aveva fatto un appello rivolgendosi al marito con cui aveva avuto due figli, ma con cui era ormai in fase di separazione: “Carlo, lasciamo da parte tutti i problemi. Io mi sento moglie. Lasciamo stare tutte le liti, io sono una donna che ha il senso della famiglia e se tu torni, avrai la famiglia che avevi prima”. Anche Pietro Ferrara si era rivolto all’amico al termine dell’intervista: “Carlo, se puoi sentirmi – aveva detto ancora una volta in lacrime – sappi che ci sono stato sempre in passato e ci sarà anche adesso”.