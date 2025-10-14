Omicidio di Palermo, Varchi: dal Viminale in arrivo misure straordinarie

L'annuncio del responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Fratelli d'Italia

PALERMO – “Ho avuto rassicurazioni dal Viminale sull’impegno ad adottare misure e azioni straordinarie per fronteggiare l’emergenza sicurezza che, dopo l’ennesimo tragico omicidio di un giovane di 21 anni, sconvolge Palermo. Così in una nota il segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Carolina Varchi, responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche del Mezzogiorno.

Ringrazio il ministro Piantedosi ed il Sottosegretario Wanda Ferro per la tempestiva disponibilità e per l’attenzione riservata, ancora una volta, alla nostra città. È necessario un segnale forte e immediato. Lo Stato farà sentire la propria presenza per garantire ai cittadini la sicurezza che meritano, perché nessuno possa pensare che la violenza o la sopraffazione abbiano spazio nella nostra comunità. La sicurezza è una priorità assoluta e Fratelli d’Italia continuerà a chiedere con forza azioni concrete e risposte tempestive”.