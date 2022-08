Omicidio Matteuzzi, il pm chiede la convalida dell’arresto

L'udienza è stata fissata davanti al Gip Andrea Salvatore Romito per domani mattina

Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato dallo stalking nei confronti dell’ex compagna Alessandra Matteuzzi, martedì sera in via dell’Arcoveggio a Bologna. L’udienza è stata fissata davanti al Gip Andrea Salvatore Romito per domani mattina, l’indagato è difeso dall’avvocato Enrico Buono. In mattinata è stato conferito al medico legale Guido Pelletti l’incarico per l’autopsia, esame che comincerà domani pomeriggio. La difesa ha nominato come consulente di parte Giuseppe Fortuni.