Uccisa a Bologna, in arresto un calciatore della Sancataldese

La società della squadra siciliana: "Era già stato allontanato. Siamo sotto choc"

1' DI LETTURA

ROMA – La donna uccisa a Bologna, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, a fine luglio aveva presentato denuncia contro l’ex compagno, Giovanni Padovani, 27, dal quale si era lasciata da qualche mese.

Il giudice gli aveva dato il divieto di avvicinamento alla dimora della donna ma alla fine lui trasgredendo all’obbligo, sarebbe arrivato ieri a Bologna in aereo dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa. Una volta arrivata lei gli ha chiesto di andarsene via. Di tutta risposta lui l’ha trascinata sotto il portico, massacrata a mazzate, uccisa con violenza cieca, spietata, bestiale.

Chi è l’indagato

L’indagato è un calciatore ed ex modello, originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Ha militato in varie squadre di serie C e D: tra cui il Foligno calcio, il Troina, Giarre e ora la Sancataldese, team siciliano.

La nota della società calcistica

“Condanniamo senza se e senza ma ogni violenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna, per la furia e la ferocia subita da Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento”. Lo ha scritto in una nota la dirigenza della Sancataldese, squadra che milita nel campionato di serie D, precisando che l’uomo fermato per l’omicidio, avvenuto ieri sera a Bologna, era già stato allontanato. “La Società Sancataldese Calcio – continua la nota – tiene a puntualizzare che il calciatore Giovanni Padovani già lo scorso sabato 20 agosto era stato messo fuori rosa a causa del suo ingiustificato allontanamento. La dirigenza verde amaranto si stringe al dolore della famiglia della vittima, certi che la legge faccia il suo corso”.