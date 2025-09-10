 Omicidio stradale, la morte di Tommaso: chiesto un rinvio a giudizio
Buseto Palizzolo, omicidio stradale per la morte di Tommaso: chiesto il giudizio

L'impatto frontale non aveva lasciato scampo al giovane, morto per le lesioni riportate
NEL TRAPANESE
TRAPANI – La procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio di una 28enne accusata di omicidio stradale aggravato per l’incidente del 31 maggio 2024, lungo la statale 187 a Buseto Palizzolo, che era costato la vita al 22enne Tommaso Di Giacomo. Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal sostituto procuratore Giulia Mucaria.

Secondo l’accusa, la donna, alla guida della sua Fiat Panda, stava uscendo da un’area privata per immettersi sulla statale in direzione di Palermo quando si sarebbe scontrata con la Peugeot 308 guidata da Di Giacomo. L’impatto frontale non aveva lasciato scampo al giovane, morto per le gravi lesioni riportate. 

