Stavano insieme da 25 anni ed erano sul punto di separarsi

Si chiamavano Luigi Gentile, 61 anni, e Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, i due coniugi morti nella mattinata di mercoledì 15 aprile a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. I corpi sono stati rinvenuti all’esterno dell’edificio in cui vivevano, in via Vittorio Veneto 106B, riversi sulla rampa del garage.

Secondo i primi accertamenti, sarebbero precipitati dal balcone del quinto piano. La coppia era in fase di separazione e lascia due figli, uno residente in Svizzera e l’altro a Trani.

Il racconto dei testimoni

A fornire una prima ricostruzione è stata una residente dello stabile, che ha riferito ai carabinieri di aver udito delle urla provenire dall’appartamento poco prima di assistere alla caduta della donna.

Bisceglie, ipotesi omicidio-suicidio

Le indagini, affidate ai carabinieri intervenuti sul posto, si concentrano sull’ipotesi di un omicidio-suicidio. In base ai primi elementi raccolti, l’uomo avrebbe spinto la moglie dal balcone per poi lanciarsi a sua volta nel vuoto.

La separazione e la lite

Secondo quanto emerso, i coniugi non vivevano più stabilmente insieme da circa due mesi. Nelle ore precedenti alla tragedia sarebbe scoppiata una lite, durante la quale l’uomo avrebbe aggredito la donna facendola cadere dal quinto piano, per poi togliersi la vita con un gesto analogo.

La relazione, durata oltre 25 anni, era diventata particolarmente tesa nell’ultimo periodo, anche se non risultano denunce o segnalazioni pregresse di violenza.

In casa c’erano soltanto i due coniugi

Al momento dei fatti, nell’abitazione erano presenti soltanto i due coniugi. Gli accertamenti non hanno evidenziato segni di effrazione.

L’uomo lavorava in una ferramenta ed era anche impegnato in un’attività agricola, mentre la donna era impiegata in un centro commerciale di Molfetta, in provincia di Bari.

Omicidio-suicidio a Bisceglie, le indagini

Gli investigatori stanno proseguendo le attività per chiarire con precisione la dinamica e stanno raccogliendo le testimonianze di familiari e conoscenti per ricostruire il contesto della vicenda.

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