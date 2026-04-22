Omicidio Vaccaro: indagati anche gli amici del 16enne già fermato

PAVIA – Si aggrava il quadro dell’inchiesta sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara morto dopo essere stato accoltellato nel parcheggio Cattaneo, a ridosso del centro storico.
Oltre al 16enne fermato con l’accusa di omicidio, anche quattro suoi amici risultano ora indagati per concorso in omicidio, oltre che per omissione di soccorso.
Il giovane, che si trova all’Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano, sarà interrogato nelle prossime ore. A suo carico viene contestato anche il tentato omicidio di un amico della vittima, ancora ricoverato al Policlinico San Matteo.
Determinanti per le indagini le immagini di videosorveglianza: una telecamera della zona avrebbe ripreso circa dieci minuti di lite tra i due gruppi prima dell’aggressione. In uno dei frame si vedrebbe il 16enne estrarre l’arma, che non è stata ancora identificata.
Gli accertamenti proseguono per chiarire ruoli e responsabilità di tutti i presenti durante la rissa sfociata nell’omicidio.