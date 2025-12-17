Open Arms, il pg della Cassazione: confermare l’assoluzione per Salvini

Chiesto il rigetto del ricorso dei pm di Palermo

ROMA – Il pg della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare quindi l’assoluzione perché il fatto non sussiste il ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nella vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. La vicenda risale all’agosto 2019 quando Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno.

La Procura generale, nel corso della requisitoria, si è anche riportata alla memoria depositata nella scorse settimane in cui si affermava che il ricorso dei pm palermitani “non dimostra, nella prospettiva di censura della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, al fine di poter dimostrarne la tenuta della posizione accusatoria”. Il leader del Lega era accusato di non avere consentito per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti presenti a bordo della Open Arms.

“Per noi il ricorso per saltum della Procura di Palermo è totalmente inammissibile – aveva affermato in mattinata l’avvocato Giulia Bongiorno, difensore del ministro Matteo Salvini, arrivando in Cassazione dove oggi è in programma il processo Open Arms -“. In primo grado l’allora ministro dell’Interno è stato assolto dalle accuse di rifiuto di atti di ufficio e sequestro di persona.