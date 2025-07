Open Arms, Meloni contro i pm di Palermo: “Accanimento surreale”

Salvini ringrazia la premier: "Avanti a testa alta"

ROMA – “È surreale questo accanimento, dopo un fallimentare processo di tre anni, a un ministro che voleva far rispettare la legge, concluso con un’assoluzione piena”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni commentando il ricorso in Cassazione presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza che ha assolto Matteo Salvini dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per la vicenda Open Arms.

Il post di Meloni per Salvini

“Mi chiedo – aggiunge – cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia”. A stretto giro di posta è arrivato il ‘grazie’ da parte di Salvini. “Grazie Giorgia – scrive il vicepremier in risposta a Meloni -. Sono convinto che difendere l’Italia e i suoi confini non sia un reato. Altri mesi di processi? Io vado avanti, a testa alta, con la certezza di aver fatto il mio dovere, senza paura”.

Il ministro delle Infrastrutture dunque risponde per le rime ai giudici di Palermo che hanno presentato il ricorso in Cassazione. Una procedura non usuale dal momento che hanno deciso di bypassare il secondo grado di giudizio.

La giornata siciliana di Salvini

Appena 24 ore prima Salvini era stato protagonista di una giornata siciliana. In prima battuta aveva inaugurato un nuovo ponte lungo la Statale 640, ‘Strada degli Scrittori’. In serata, invece, incontro politico con militanti e amministratori della Lega siciliana riuniti a Catania. “Saremo il primo partito in Sicilia”, le sue parole.

Open Arms, le altre reazioni

“Esprimo solidarietà al ministro Salvini per questo ulteriore atto di forzatura giudiziaria nella vicenda Open arms. C’è già stato una eclatante assoluzione in primo grado e la volontà di proseguire andando in cassazione appare davvero un accanimento. Già appariva un unicum al mondo vedere un ministro degli interni a processo per sequestro di persona, ma ancora più incredibile dopo l’assoluzione apprendere che non si finirà qua ma verranno spesi ulteriore tempo, denari ed energie”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e Responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione Aria Pulita su Netweek.

Non c’è nulla da fare. Una parte della magistratura prosegue nel tentativo di mettere sotto processo le decisioni politiche di un ministro e del governo che le ha condivise, malgrado più sentenze abbiano certificato la regolarità del suo operato. Sono certa che anche in questo caso il ministro Salvini uscirà da tutto questo a testa alta e più forte di prima”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.