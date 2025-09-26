Open day della prevenzione ad Altavilla, effettuate 901 prestazioni

Trappeto e Giardinello le prossime tappe del tour

ALTAVILLA MILICIA – L’Open Day Itinerante della prevenzione dell’Asp di Palermo continua a crescere e a registrare numeri record. Dopo le 664 prestazioni effettuate martedì scorso a Capaci, la tappa di Altavilla Milicia ha fatto segnare un nuovo traguardo: ben 901 prestazioni in una sola giornata, il dato più alto mai raggiunto in un singolo appuntamento.

In totale, nell’arco di appena 48 ore, sono state assicurate oltre 1.500 prestazioni gratuite di prevenzione, a conferma di quanto l’iniziativa stia rispondendo a un bisogno reale e sentito dalla popolazione. Una partecipazione straordinaria, grazie anche al contributo dei volontari della I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia, che hanno messo a disposizione mezzi e professionalità per gli screening del diabete, del melanoma, oculistico e per quello audiometrico.

Significativa ad Altavilla Milicia, l’adesione di tantissime famiglie agli screening pediatrici visivi e logopedici: ben 262 prestazioni frutto del lavoro di due team, che hanno operato, prima nelle scuole del territorio e poi in Piazza Belvedere, trasformata in un vero e proprio “villaggio della prevenzione”.

“L’esperienza di Altavilla Milicia – sottolinea il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – è la prova concreta di quanto la sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità possa generare un valore straordinario per la salute pubblica. Non si tratta soltanto di numeri, ma di un modello: portare i servizi là dove vivono le persone, abbattendo barriere logistiche e culturali, con la certezza che la prevenzione sia il primo, vero farmaco per tutti. Con i volontari abbiamo costruito un’alleanza che ci permette di ampliare il raggio d’azione, raggiungendo categorie di cittadini che spesso non si sottopongono a controlli. Il nostro obiettivo è fare rete, rafforzando l’idea di una sanità di prossimità, capillare e inclusiva”.

Numeri alla mano, il successo ad Altavilla Milicia è stato trasversale a tutti i settori: 35 mammografie, 40 Pap test e HPV test, 28 Sof test per il colon retto, 79 vaccinazioni, 91 screening cardiovascolari, 32 test per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 49 accessi allo sportello amministrativo e PNES e 7 interventi per la prevenzione del randagismo. Particolarmente significativo, come detto, il lavoro svolto sul fronte pediatrico: 262 bambini sono stati visitati nei due ambiti di screening visivo e logopedico. Risultati importanti anche per lo screening visivo degli adulti (62 prestazioni). Un dato che racconta la portata dell’iniziativa è quello legato alle attività Lions: 102 screening diabetologici, 46 audiometrici e 68 dermatologici per il melanoma hanno rappresentato un pilastro della giornata.

Il “viaggio” della prevenzione dell’Asp di Palermo prosegue senza sosta: la prossima settimana il “villaggio della salute” dell’Open day farà tappa a Trappeto (martedì 30 settembre) e Giardinello (giovedì 2 ottobre).