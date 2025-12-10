Open day dell’Asp a Casteldaccia, effettuate 606 prestazioni

Il bilancio dell'ultima tappa del 2025

PALERMO – Un’intera comunità che risponde, un centro diurno trasformato in un vero e proprio villaggio della salute e un modello di prevenzione che si conferma capace di “muovere” il territorio. Si è chiusa così a Casteldaccia l’edizione 2025 dell’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo, con un risultato che segna uno dei momenti più significativi dell’intero programma: 606 prestazioni erogate in poche ore nel Centro Diurno di via Ugo La Malfa, struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale che ha pienamente condiviso il successo dell’iniziativa.

Dalla diagnosi precoce dei tumori agli screening pediatrici, dalle vaccinazioni alla prevenzione cardiovascolare, l’Open day, organizzato in collaborazione con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia, ha offerto un ventaglio completo di servizi con accesso diretto, facendo registrare un report significativo con 48 mammografie, 30 Pap test e HPV test, 37 Sof test, 18 screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 82 valutazioni cardiovascolari, 64 screening visivi e logopedici pediatrici, 48 audiometrie, 23 controlli del diabete, 10 prestazioni delle malattie croniche non trasmissibili, 78 screening del melanoma, 150 vaccinazioni e 18 prestazioni dello sportello amministrativo.

“Chiudiamo un anno importante, ma apriamo una sfida ancora più grande – sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – il 2025 ha dimostrato che portare la prevenzione nei luoghi di vita dei cittadini funziona: incrementa l’adesione agli screening, migliora l’accesso alle cure e rafforza il rapporto tra sanità e comunità. Nel 2026 vogliamo fare un passo ulteriore: ampliare gli screening, aumentare la presenza nei territori più periferici, coinvolgere maggiormente scuole, Comuni e associazioni, creare nuovi percorsi educativi e informativi. Il nostro obiettivo è semplice e ambizioso: una prevenzione che non lasci indietro nessuno, una sanità che vada incontro alle persone e non il contrario, rendendo, così, la prevenzione un’abitudine accessibile, vicina e naturale”.

Al termine delle 58 tappe dell’Open day organizzate nel 2025, la Direzione strategica dell’Asp di Palermo ringrazia tutte le amministrazioni comunali e tutte le realtà associative che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa.