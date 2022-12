Operaio muore stritolato dal compattatore: lascia tre figli

Per i soccorritori non è stato semplice recuperare la salma

1' DI LETTURA

Un operaio egiziano di 52 anni, questa mattina, è morto stato stritolato da un compattatore di auto, all’interno della ditta Riam di via San Nicola a Bollate. L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle otto nell’azienda di via San Nicola che si occupa della frantumazione di auto usate e recupero di rifiuti metallici.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio si trovava all’interno del capannone dove stava lavorando su un macchinario che pressa le automobili quando sarebbe caduto all’interno facendo un volo di alcuni metri. Pare che, inizialmente, sia rimasto incastrato con una gamba e poi l’operaio è stato schiacciato. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Non è stato facile per i vigili del fuoco recuperare la salma dell’operaio, Amd Yousri, residente in via Verdi a Bollate. Dipendente della Riam da oltre 10 anni, era padre di tre figli. Il macchinario è stato messo sotto sequestro per consentire ai tecnici dell’Ats e alla polizia locale di fare le indagini e accertare le responsabilità.