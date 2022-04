Operaio siciliano morto in Piemonte, l’addio: ‘Davide, ragazzo esemplare’

L'incidente sul lavoro il primo aprile. Celebrato il funerale

Sono stati celebrati oggi nella chiesa di Sant’Antonio a Novi Ligure (Alessandria) i funerali di Davide Scanio, l’operaio 32enne di un’azienda di imballaggi di Arquata Scrivia (Alessandria) morto sul lavoro il 1°aprile. Originario di Roccapalumba (Palermo), si era trasferito a Novi e di recente ad Arquata con la fidanzata Liliana. A fine messa gli amici in attesa sul sagrato hanno fatto rombare le moto, un omaggio alla grande passione della vittima per le due ruote. Lunedì 11 aprile, alle 21, a Roccapalumba è in programma un raduno vicino al Palazzo Comunale per accendere una fiaccola e pregare insieme per Davide.

“Certe tragedie non dovrebbero mai accadere”

“La sua morte – ha detto il sindaco Rosamaria Giordano, oggi a Novi – ha sconvolto il nostro paese. Di fronte a drammi di questo genere non esistono mai le parole giuste. Davide, ragazzo esemplare, allegro, generoso ed educato, rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuto. Certe tragedie non dovrebbero mai accadere”. “E, invece, purtroppo – ha rimarcato Gian Paolo Cabella, primo cittadino di Novi – troppo spesso ci ritroviamo a piangere. E a fare male è il sentirsi impotenti”. Perchè il dolore è “incommensurabile e lascia un vuoto grande, fisico e affettivo – ha sottolineato Nicoletta Cucinella, vicesindaco Arquata e vicina della giovane coppia – Avevano comprato la casa qui per costruire il loro progetto di vita, dopo essersi conosciuti 10 anni fa. Purtroppo è finito tutto così”. Vicino a Roccapalumba anche Casale Monferrato (Alessandria), presente alle esequie con il sindaco Federico Riboldi: i due Comuni sono gemellati da diversi anni.