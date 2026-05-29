Optima Italia al fianco di Innovation Village, sostenibilità e ricerca al centro

NAPOLI (ITALPRESS) – Optima Italia conferma per il quinto anno consecutivo il proprio sostegno a Innovation Village, uno dei principali appuntamenti dedicati all’innovazione nel Mezzogiorno, che quest’anno ha visto in calendario a Napoli 36 incontri, 241 relatori e 191 soggetti coinvolti, tra cui 53 aziende, 7 distretti e cluster nazionali e 13 enti nazionali e agenzie regionali. La presenza di Optima alla manifestazione, spiega una nota, “si inserisce nel percorso di crescita e innovazione che da sempre caratterizza la digital company italiana attiva nei mercati dell’Energia e delle Telecomunicazioni, oggi presente su tutto il territorio nazionale con un parco in costante crescita di clienti Business e Consumer”.

“Per noi Innovation Village non è un appuntamento sporadico: accompagniamo questa manifestazione da cinque anni, sostenendola con convinzione perchè rappresenta, per il Mezzogiorno, un punto di riferimento fondamentale di incontro e confronto tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca. Una ricerca che si traduce concretamente in innovazione – sottolinea Umberto D’Oriano, direttore marketing -. Optima nasce e cresce con un DNA fortemente innovativo. E’ proprio questa vocazione che ha guidato il nostro percorso e ci ha portato oggi a raggiungere numeri consolidati e risultati molto importanti. Partecipare a Innovation Village è quindi una scelta naturale, perchè condividiamo pienamente i valori, la visione e lo spirito che animano questa manifestazione. Per noi è anche un momento prezioso di dialogo e confronto con tutti i principali player che contribuiscono alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione e allo sviluppo di nuove opportunità per il territorio e per le imprese”.

Nel corso della manifestazione, Maria Rosaria Napolitano, responsabile H&R di Optima è intervenuta sui temi dell’energia delle donne e delle politiche femminili, portando il contributo e la visione dell’azienda sui temi della valorizzazione del talento, dell’inclusione e della crescita professionale.

Spazio anche ai temi dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità con l’intervento di Marco Taliani, ceo di Optima Hub che ha presentato il Premio “AI for Energy & Sustainability 2026”, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico.

– foto ufficio stampa Optima Italia –

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