Doni del Cral Amap ai bambini dell’oratorio ‘San Giuseppe Cafasso’

L'incontro è avvenuto in occasione del Carnevale

PALERMO – Il Cral dell’Amap, in collaborazione con l’Associazione Piccoli Battiti e le maschere di Joker Animazione, ha organizzato un incontro con i bambini dell’oratorio della chiesa di San Giuseppe Cafasso all’Albergheria in occasione delle festività del Carnevale.

Alla presenza del responsabile dell’oratorio Carlo Busalacchi, il Cral – rappresentato dal presidente Fabio Drago, dal tesoriere Riccardo Scardina e dalla consigliera Silvia Oliveri – ha consegnato doni e dolciumi.

Sono state, inoltre, consegnate le borracce Amap per sensibilizzare l’uso dell’ acqua corrente in sostituzione dell’acqua imbottigliata per “favorire una scelta di consapevolezza ecologica”.

Il pomeriggio è stata allietato da una sfilata in maschera per le vie del quartiere in compagnia delle mascotte Super Mario e Pikachu.