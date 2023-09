Ore d’ansia per Napolitano, il Papa: “Abbia conforto”

Il pensiero del Pontefice al termine dell'udienza generale

ROMA – “Vi esorto a un pensiero per il presidente Napolitano, che è in gravi condizioni di salute. Che lui abbia conforto, questo servitore della patria”. Così il Papa al termine dell’udienza generale. Sono queste delle ore d’ansia per le condizioni di salute del presidente emerito, che è ricoverato da circa 4 mesi in una clinica romana, e che sono peggiorate.

Il senatore a vita, 98 anni, non sarebbe più collegato alle macchine che lo aiutavano anche nella respirazione, ma il suo cuore continua a battere ancora con regolarità.