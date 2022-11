Orlandina-Virtus Ragusa rinviata per un guasto elettrico

L'Infodrive Arena resta al buio

1' DI LETTURA

CAPO D’ORLANDO (ME) – Il match tra Orlandina Basket e Virtus Ragusa, valevole per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Serie B, originariamente in programma per il pomeriggio di domenica 20 novembre alle ore 18:00, è stato rinviato. Il motivo del rinvio della gara che si sarebbe dovuta giocare presso l’Infodrive Arena, è riconducibile a un guasto alla rete elettrica esterna che ha lasciato al buio l’impianto sportivo.