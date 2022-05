Orlando: “La guerra in Ucraina ricorda il valore della vita”

“Purtroppo in questa Europa ci sono ancora tanti che discriminano tra migrante ucraino e migrante africano e asiatico“

PALERMO – “La guerra in Ucraina ricorda il valore della vita, della pace e dell’accoglienza ma costringe anche a ricordare che la guerra produce drammatiche conseguenze ovunque e non soltanto in Europa. Di questa considerazione spesso non si tiene conto e si ignorano le tragedie di quanti da molti anni ormai in Africa e in Asia fuggono da guerra, morte ed intolleranze”. Lo ha detto oggi pomeriggio il sindaco Leoluca Orlando durante il dibattito, che si è svolto sul sagrato dell’Hotel de Ville a Parigi, dal titolo “L’Europa di fronte alla guerra in Ucraina: tra solidarietà e ricerca di autonomia strategica, quale risposta europea?” a cui hanno partecipato il sindaco della capitale francese Anne Hidalgo, Raphaël Glucksmann, presidente della Commissione speciale sulle ingerenze straniere del Parlamento europeo, l’eurodeputata Isabel Wiseler-Lima, membro della Commissione per gli Affari esteri, Nicolas Schimdt, Commissario europeo per lo sviluppo e gli Affari sociali, Philippe Close, sindaco di Bruxelles e Zdenek Hrib, sindaco di Praga.

L’iniziativa rientra nell’ambito della Giornata dell’Europa celebrata ogni anno nella capitale francese e quest’anno dedicata alla guerra in Ucraina e al suo impatto a livello europeo e a come i sindaci europei possano mettere in campo azioni concrete nella gestione della crisi umanitaria. Una manifestazione che ha l’obiettivo di promuovere la convivenza e i valori europei. “La guerra in Ucraina – ha aggiunto Orlando – costituisce l’occasione per registrare che la mobilità è un diritto umano e che l’accoglienza è al tempo stesso anche dovere per chi accoglie. Purtroppo in questa Europa ci sono ancora tanti che discriminano tra migrante ucraino e migrante africano e asiatico. Questa guerra sta profondamente incidendo sul nostro stile di vita, sulle nostre opinioni. E credo che tutto ciò stia facendo capire l’importanza dell’accoglienza”.